ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чернотицкий приступил к обязанностям и.о. главы "Суспільного"

Новости » Общество    06.05.2019 - 12:09
Чернотицкий приступил к обязанностям и.о. главы "Суспільного"
Фото: Николай Чернотицкий (1tv.com.ua)

Зураб Аласания с 6 мая идет в отпуск

"12 февраля 2019 года наблюдательный совет НОТУ (НС) установил дату дострокового расторжения контракта с председателем правления ПАО "НОТУ" Зурабом Аласанией 6 мая 2019 года, то есть после президентских выборов. Таким образом контракт с Зурабом Аласанией, заключенный 04 мая 2017 года, должен быть прекращен досрочно 6 мая 2019 года в соответствии с решением НС (протокол №27 от 12 февраля 2019 года)", - написала она в своей колонке на сайте.

Напомним, ранее НОТУ отсрочила дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая.

В конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестной ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

Япония профинансирует "Суспільне" Аласания подаст в суд на НОТУ из-за своего увольнения
Новости Украины НОТУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь