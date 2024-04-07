Хто перемагає на виборах президента Словаччини: попередні результати

У Словаччині завершилося голосування у другому турі виборів президента. За президентське крісло змагалися колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок та союзник чинного словацького прем'єра Петер Пеллегріні, який зараз очолює парламент країни.

РБК-Україна розповідає, хто перемагає, за попередніми результатами голосування, та яке ставлення кандидатів до України.

Так, за попередніми результатами (96%), перемагає Петер Пеллегріні. Він набирає 54,32%. Такі дані попереднього підрахунку голосів оприлюднив ресурс словацький Dennikn.sk.

Разом з тим у Івана Корчока зафіковано 45,67%.

Додамо, що Корчок вже визнав поразку, та привітав свого головного опонента на виборах Пелегріні - з перемогою.

Як відомо, у першому турі президентських виборів, який відбувся 23 березня, несподівану перевагу здобув Корчок. За нього проголосували 42,4% виборців, тоді як Пеллегріні набрав 37,1% голосів.

Третє місце у першому турі посів колишній голова Верховного суду та симпатик Росії Штефан Гарабін, здобувши підтримку 11,75% виборів. Очікувалося, що виборці Гарабіна у другому турі віддадуть свої голоси Пеллегріні.

Що відомо про кандидатів в президенти Словаччини

Іван Корчок

Екс-міністр закордонних справ та колишній посол Словаччини у Вашингтоні та Брюсселі, який має прозахідні погляди. Корчок, як прихильник ЄС та НАТО, обіцяв чинити опір намаганням уряду Роберта Фіцо будувати націоналістичний антизахідний зовнішньополітичний курс Словаччини.

Корчок також підтримує надання оборонної допомоги Україні, на відміну від чинного словацького уряду на чолі з Фіцо.

"Безпека України підвищує і нашу безпеку. Успішна Україна означає нові можливості для розвитку Словаччини", - говорив він раніше.

Фото: Іван Корчок (facebook.com/ivan.korcok)

Петер Пеллегріні

Чинний спікер словацького парламенту та лідер партії "Голос - соціальна демократія", яка входить до коаліційного уряду Фіцо. Пеллегріні, як і Фіцо, займає антизахідну позицію, на відміну від свого опонента у другому турі.

"Словаччина не повинна бути просто пасивним отримувачем того, що диктують Вашингтон і Брюссель", - заявляв Пеллегріні.

Що ж стосується України, то Пеллегріні називав себе "кандидатом миру" та обіцяв не дати "втягнути Словаччину у війну". Як і словацький прем'єр, Пеллегріні виступає проти допомоги Україну у протистоянні російській агресії.

Однак, як говорив в коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, у Пеллегріні більш поміркована позиція, ніж у Фіцо. І за словами Фесенка, його не можна назвати проросійською чи антиукраїнською фігурою.

Фото: Петер Пеллегріні (Getty Images)