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Хто може заблокувати вступ України до ЄС: експертка назвала головний ризик

12:09 04.08.2026 Вт
2 хв
Євроінтеграцію можуть загальмувати не лише через Угорщину
aimg Олена Чупровська aimg Роман Кот
Хто може заблокувати вступ України до ЄС: експертка назвала головний ризик Фото: Експертка оцінила ризики блокування вступу України до ЄС (Getty Images)
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Відкриття переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу потребує згоди всіх країн-членів, а тому ризик гальмування з боку сусідів залишається постійним, особливо на тлі давніх суперечок.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України".

Найбільша загроза - з боку держав із двосторонніми проблемами

Найчастіше найбільш відчутне блокування відбувається з боку тієї країни-члена, яка має проблеми у двосторонніх стосунках із країною-кандидатом. Саме така ситуація може виникнути з Польщею, вважає аналітикиня Українського центру європейської політики Сніжана Дяченко.

Причина - суперечки навколо історичних питань, які останнім часом загострилися.

Конфлікт навколо УПА

Влітку 2026 року відносини Києва і Варшави затьмарила суперечка через присвоєння одній із військових частин ЗСУ імені героїв УПА. Реакція з польського боку виявилась жорсткою.

"В України виникнуть серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН і УПА", - заявив міністр оборони Польщі.

Така заява показує, наскільки чутливою залишається ця тема для польського політикуму.

"Іншим проблемним питанням може стати сільське господарство. Україна сприймається багатьма європейськими фермерами, зокрема й польськими, як конкурент у галузі сільського господарства. Це показали протести фермерів у 2023 році проти безмитного імпорту українського зерна", - заявила Дяченко.

Міфи про бюджет ЄС

Окрема проблема - хибні уявлення серед європейських виборців. Частина з них вважає, що вступ України призведе до зменшення виплат у рамках політики згуртованості та дотацій спільної сільськогосподарської політики для окремих країн, адже частину коштів нібито поглине Україна.

Європейські економічні експерти неодноразово спростовували ці міфи. Втім, тема залишається ще одним напрямом, де українським дипломатам доведеться пояснювати переваги вступу України до Євросоюзу.

Питання наближення України до західних безпекових і політичних структур останніми тижнями порушувалося неодноразово.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна речник Державного департаменту США Ян Бейтсон розповів, чи наблизив саміт НАТО в Анкарі Україну до членства в Альянсі.

За його словами, ця тема на зустрічі окремо не порушувалася, хоча значну частину переговорів все ж присвятили саме Україні.

Тим часом посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував ідею вступу країни до НАТО у нинішньому форматі Альянсу.

Натомість він запропонував орієнтуватися на нові оборонні союзи, зокрема на європейський безпековий блок.

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