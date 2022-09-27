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Хто не має права на виплату за загиблого бійця: відповідь Кабміна

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 18:01
Хто не має права на виплату за загиблого бійця: відповідь Кабміна Фото: хто не має права на виплату за загиблого бійця (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні визначили, хто з родичів загиблого військового не матиме право на одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Передбачено, що членам сімей загиблих, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про родичів загиблих:

  • військовослужбовців;
  • Служби безпеки,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Головного управління розвідки Міністерства оборони,
  • Національної гвардії,
  • Державної прикордонної служби,
  • Управління державної охорони,
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • військових прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • осіб рядового і начальницького складу ДСНС;
  • співробітників Служби судової охорони;
  • осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських;
  • осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Нагадаємо, що сім’ям загиблих осіб (померли в наслідок поранень, що дістали після введення воєнного стану, травм) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Її виплата регулюється Постановою уряду від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

Раніше РБК-Україна розвінчало головні фейки про відміну виплат українським військовим.

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