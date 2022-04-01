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Может хоть краем глаза посмотрим рисунки детей из Мариуполя? - в ОП обратились к странам Европы

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 13:01
Может хоть краем глаза посмотрим рисунки детей из Мариуполя? - в ОП обратились к странам Европы Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал страны Европы обратить внимание на новую жизнь украинских детей в войне. Для этого хотя бы стоит взглянуть на детские зарисовки из современного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram-канале.

"Не понимаю, как чувствуют себя обыватели европейских стран, которые не любят плохих новостей и знать не хотят о новой страшной жизни украинских детей. Лучше спрятаться, закрыться, забыть, уйти. Но может все-таки хоть краем глаза посмотрим детские зарисовки из современного Мариуполя?"- написал Подоляк.

Он отметил, что тысячи детей из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, школы и переехать в другие страны.

"Наши дети войны. Их тысячи. Часть была вынуждена покинуть школы, друзей, кружки, свои улицы и переехать в другие страны. Как настоящие беженцы. Часть осталась в разрушенных и захваченных наших городах, под оккупацией даже не российских солдат, а законченных российских мародеров/насильников. Но все наши дети быстро и сильно повзрослели, столкнувшись с ужасами классического "русского мира", - подчеркнул Подоляк.

Вместе с тем он подчеркнул, что "в российском лагере для 80% существ, которые с пеной у рта поддерживают войну, прокат современного "детского кино из Украины" бесполезен".

"И сегодня вместо того чтобы записывать обзоры новых наборов Lego для YouTube или красиво танцевать в TikTok, наши дети ровными, спокойными, холодными, взрослыми голосами рассказывают о том, что соседние дома уничтожены, что снова слышен вой сирен, что сейчас прилетит очередная крылатая ракета, что воды нет, но есть снег (такой вкусный!), что проводить детство можно в подвале (даже в сыром, темном подвале можно играть в куклы - машинки). Такое украинское "детское кино". Навсегда. С особым пренебрежением к русским...",- добавил Подоляк.

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