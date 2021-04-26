На Хортице презентовали проект реставрации Музея казачества

Уже в этом году планируется реконструкция и открытие Музея истории запорожского казачества и обновление кургана единства Украины в рамках программы "Большая реставрация", которая является частью программы президента "Большая стройка". 23 апреля был презентован проект преобразований этих объектов острова Хортица, запланированных на 2021 год.

"Хортица должна быть современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры, туризма, отдыха. В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского с участием Министерства культуры Украины будет обновлено 100 культурных объектов, в том числе и наш Музей истории запорожского казачества", - заявил глава облгосадминистрации Александр Старух.

В ходе реализации проекта планируется реконструировать здание, построить смотровую площадку и дорожки, обустроить территории острова и обновить Курган.

Отдельный акцент будет сделан на то, чтобы органично соединить современные решения с экосистемой острова. В частности, на музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство, где посетители Хортицы смогут общаться и отдыхать.

"Самое главное, что проект предусматривает максимальное бережное отношение к природе и памятников истории острова. Он очень удачно вписывается в существующее зонирование, планируется использование экологических материалов. То есть для Хортицы сейчас это максимально органический, понятный проект", - отметил руководитель заповедника Максим Остапенко.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, к социальным проектам национального масштаба должны быть привлечены ресурс и опыт крупного бизнеса. Например, разработка концепции и проекта реконструкции Хортицы реализована при финансовой поддержке комбината "Запорожсталь", группы компаний Метинвест.

"Нам предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача делать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом", - сказал Ткаченко.