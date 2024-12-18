Honda відродить легендарне спортивне купе у формі гібрида: перші подробиці про новинку

Honda розкрила подробиці про спортивне купе Prelude нового покоління. Відроджена модель отримає бензин-електричну силову установку e:HEV нової генерації та режим S+ Shift. Повноцінна прем'єра має відбутися у січні 2025 року на автосалоні у Токіо.

Поки що передсерійний Prelude показаний у камуфляжі. Проте вже видно, що зовнішні зміни в порівнянні з концептом мінімальні: на шляху до серії спорткар змінив корпуси дзеркал на більші і обзавівся кількома датчиками. Салон, до якого вдалося заглянути японським ЗМІ, переважно запозичений у Civic. Але є й кілька оригінальних штрихів, серед яких кнопка включення режиму S+ Shift. Також Honda запевняє, що за широкими задніми дверима ховається місткий багажник.

S+ Shift, яка дебютує на Prelude, керує обертами двигуна під час прискорення та уповільнення та додає невеликий поштовх, що імітує перемикання передачі. В основі гібридної системи наступного покоління – нещодавно розроблена Honda 2,0-літрова "четвірка" з безпосереднім упорскуванням, що працює за циклом Аткінсона. Вона працюватиме у тандемі із двома електромоторами. Інженери стверджують, що така установка на 10 відсотків ефективніша за нинішню e:HEV, і при цьому потужніша.

Також у Prelude обіцяні посилена підвіска та підвищена жорсткість платформи, покращене рульове керування, гальма Brembo та 19-дюймові колісні диски. Серійний спорткар з'явиться у продажу у 2025 році.