Холодильники Haier: гід по вибору техніки, що змінить ваш дім

Сьогодні холодильник - це не просто девайс для зберігання продуктів, це чи не найважливіша техніка на кухні, яка повністю змінює простір та надихає на нове. Спочатку здається, що на ринку існує багато різних моделей, але насправді розбіжності дуже незначні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Але бренд Haier пропонує інший підхід. Холодильники компанії стають простором для експериментів та фантазії. Вони об’єднують мистецтво дизайну, передові технології та максимальний комфорт. Але різноманітність моделей Haier викликає неминучі складності вибору. Треба враховувати декілька різних параметрів, щоб техніка підійшла саме під ваші потреби. Про них ми й поговоримо нижче.

Різні форм-фактори - ергономіка понад усе

Серед досягнень бренду: 15 років поспіль бренд займає перше місце у світі по випуску великої побутової техніки, заслужене місце у списку Fortune Global 500, безліч дизайнерських відзнак… Але всі ці регалії лише демонструють глибоке розуміння потреб користувачів, які хочуть знайти потрібний саме для їхньої кухні форм-фактор девайсу. Тож Haier пропонує такі варіанти:

Side-by-side;

багатодверні холодильники;

трьохдверні з серії 3D;

винні шафи.

Це говорить про широкий вибір техніки у порівнянні зі стандартними пропозиціями ринку. Найбільші за розмірами моделі Side-by-side. У них морозильна та холодильна камери розташовуються поряд. Завдяки цьому досягається феноменальна місткість з компактними розмірами, бо холодильники у ширину не перевищують 90 см.

У багатодверні моделі ширина становить 83 см і менше. 3D-холодильники з трьома дверцятами - мають вже 60-70 см.

Винні шафи - всього 50 см, і це при тому, що вони повністю імітують мікроклімат льохів для зберігання вина. Підходять навіть для маленьких кухонь.

Вибір дизайну для зручності та стилю: що треба враховувати?

Продуманий дизайн - це питання не лише естетики, але й зручності користувача. Ви можете навіть не звертати уваги на ці дрібниці, але точно помітите, якщо вони зникнуть. Тому при виборі холодильників Haier дивіться на такі деталі:

Рівень шуму. Для багатьох користувачів тиха робота у пріоритеті, якщо ви в їхньому числі, то у бренду є безліч моделей з інвертором. Завдяки такому двигуну, техніка працює непомітно, без вібрації та шуму. Механізм відкриття дверей. Всі двері у холодильниках мають плавне відкриття та сигнал про те, що ви забули закрити девайс. Але моделі Side-by-side додатково зупиняються при відкритті на 90 градусів. Освітлення. У асортименті Haier є безліч моделей з інноваційними світлодіодами, щоб отримати яскраве 3D-освітлення або TowerLed - підсвічування цілої стінки. Ергономіка. Будь-який холодильник слід обирати, враховуючи ваші ергономічні потреби. Наприклад, якщо ви хочете зберігати продукти свіжими ще довше, то потрібні моделі з вибором температури MyZone. Технологія Humidity Zone дозволяє отримати вологість до 90%, щоб запобігти завітрюванню та утворенню бактерій.

Якщо ви вибираєте холодильник для вина, то звертайте увагу на критерії, характерні для такої техніки. У камері на вибір 1 або 2 зони з різними температурними режимами, а от дерев’яні полички обов’язкові для всіх моделей. Якщо кухня маленька, більше підходять шафи із вбудованою конструкцією, з висотою до 83 см.

Що стосується традиційних холодильників, то тут треба визначитись з покриттям поверхні. Існують і класичні варіанти, але матова поверхня може стати найкращим вибором, адже за нею легко доглядати, а виглядає вона ефектно.

Фірмові технології, що змінюють підхід до зберігання продуктів

Питання дизайну та форм-фактору важливі для правильного вибору холодильників Haier, але також потрібно враховувати фірмові технології та вибирати модель з тим набором функцій, який потрібен вам для життя:

природна циркуляція повітря Natural Airflow у винних шафах для підтримки рівня вологості 50-70% обов’язкова для такої техніки;

наявність фільтрів із вугіллям у шафах, щоб створити правильний мікроклімат;

щоб довше зберігати продукти свіжими, обирайте моделі з системою Multi Air Flow - постійною циркуляцією повітря у поєднанні з No Frost;

інверторний компресор - вибір не лише для тихої роботи, але й для економії електроенергії, на нього діє окрема гарантія на 15 років;

антибактеріальна система ABT знищує 99,9% шкідливих бактерій, а також вона прибирає неприємні запахи;

якщо бажаєте економити ще більше електроенергії, обирайте моделі зі спеціальною конструкцією висувних ящиків морозильної камери (економія до 30%);

диспенсери в деяких холодильниках гарантують наявність льоду або крижаної води.

Для додаткової зручності потрібна підтримка мобільного застосунку hOn. Він дозволяє віддалено налаштовувати холодильник, вести списки продуктів, сканувати етикетки тощо.

Холодильники Haier поєднують вишуканість, високі технології та ергономіку. В їхньому асортименті можна знайти модель, яка підходить саме вам.