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Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок

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Четвер 23 лютого 2023 17:21
Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок Фото: холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок (techiia.com)
Автор: Артем Горовенко

Холдинг TECHIIA категорично заперечує будь-яку співпрацю з російськими компаніями та заявив про відкритість до будь-яких перевірок з боку компетентних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву холдингу.

"З 20 лютого деякими українськими медіа та Telegram-каналами пройшла чергова хвиля публікацій, замовники якої хочуть завдати шкоди репутації холдингу TECHIIA. Заявляємо офіційно: холдинг TECHIIA не має і не буде мати жодних намірів стосовно взаємодії із компаніями, які мають бізнес в РФ. TECHIIA готовий до будь-яких перевірок і відкритий до співпраці із державними органами", - йдеться у заяві холдингу.

Хвиля публікацій, про яку йде мова, зʼявилася після офіційної відповіді на електронну петицію до президента. Автор петиції вимагає накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні. На думку автора петиції, до повʼязаних юросіб потрібно включити холдинг TECHIIA.

"TECHIIA не співпрацює з компаніями, які повʼязані з державою-агресором. Одразу після повномасштабного вторгнення компанії холдингу припинили будь-яку співпрацю з юридичними та фізичними особами з РФ та РБ. А паралельно ми активно підтримуємо ЗСУ - сума допомоги від нашої ГО "Фундація Течія" та особистих внесків уже понад $62 млн. Звинувачення в петиції грунтуються на замовних текстах у кількох медіа. Ми готові до будь-яких перевірок, щоб захистити свою репутацію", - коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA.

У січні згадана петиція набрала необхідну кількість голосів, а нещодавно зʼявилася офіційна відповідь президента. Він доручив премʼєр-міністру опрацювати питання з петиції та вжити необхідних заходів. За словами TECHIIA, їхній офіс перевірили детективи з Бюро економічної безпеки.

"У пʼятницю в офіс холдингу з перевіркою прийшли детективи з Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ми були максимально відкритими та співпрацювали з правоохоронцями, надали все, що їм було необхідно. За результатами перевірки правоохоронці не знайшли жодного доказу, який би підтверджував звинувачення, вказані в петиції", - йдеться у заяві холдингу.

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