"Ходитимуть своєю ногою, а не протезом". Як в Україні відновлюють кістки військовим

В Україні з 2005 року застосовують біотехнологію з вирощування кісток зі стовбурових клітин пацієнта. Цей метод допомагає врятувати кінцівки у випадках, коли інші методи недієві й лікарі рекомендують ампутацію.

Відтоді клітинне лікування пройшли близько 180 пацієнтів, більшість із яких – після отриманих на війні травм. Як відновлюють кінцівки за допомогою стовбурових клітин, РБК-Україна розповів розробник методу доктор медичних наук, ортопед-травматолог Володимир Оксимець.

Як вдається вирощувати кістки за допомогою стовбурових клітин

Унікальну методику відновлення кісток за допомогою клітинних технологій розробляли у Донецьку з 2004 року хірург Володимир Оксимець и біотехнолог Дмитро Зубов. Вперше метод випробували у 2005 році. У 2015 році лікар захистив докторську дисертацію з цієї технології.

У 2014-2015 роках регенерацію кісток за допомогою стовбурових клітин почали застосовувати для відновлення кінцівок десятків ветеранів АТО.

"Технологія побудована на біопроцесах, що відбуваються в організмі людини. Стовбурові клітини дозволяють створити ту тканину, яка відсутня – чи це кістка, чи м'яз, чи шкіра, чи фрагмент нерва. Але сама стовбурова клітина, грубо кажучи, "дурна" – їй необхідно дати інформацію про те, якою вона має стати", – розповідає Володимир Оксимець.

За технологією біологічної остеогенної індукції з клітин окістя беруться клітини, які культивують разом зі стовбуровими клітинами. Так стовбурові клітини починають ставати кістковими і зберігають здатність ділитися скільки потрібно.

"І це дозволяє створювати умови для того, щоб тканини інтегрувалися одна з одною. Тобто трансплантат з клітинами, що діляться, поміщається в рецепієнтне ложе (відстань між двома кістками), фіксується, і вони зростаються між собою", – пояснює фахівець.

Для того, щоб виростити кістку, потрібен "носій", який повторює форму дефекту – розтрощеної кістки чи суглоба. Для цього Володимир Оксимець з 2021 року почав використовувати спеціальний пластик німецького виробництва, який застосовують при 3D принті у медичних цілях, зокрема, для заміщення дефекту черепної коробки.

Фото: Для відновлення кісток використовують спеціальний медичний пластик (колаж РБК-Україна)

З цього матеріалу можна надрукувати елемент будь-якої форми. Завдяки пористій структурі у ньому проростають культивовані клітини. Ця технологія дозволяє виростити новий суглоб чи частину кістки.

"Коли почалася війна, я вже встиг це дослідити і застосовувати для лікування поранених солдатів", – каже він.

Лікування може тривати півтора-два роки

Володимир Оксимець розповідає про етапи лікування, які проходять пацієнти. Тривалість відновлення кістки чи суглоба в кожному випадку різна – від півтора до двох років.

"Можна виростити всі кістки. Був пацієнт, якому відновили до 30 сантиметрів гомілки. Ось прийшов хлопець, у якого дефект плечової кістки 14 сантиметрів. У квітні він отримав вибухове поранення. Щоб отримати результат, необхідно використовувати різні методи лікування. Тут буду використовувати методику Ілізарова, клітинні технології та технології 3D друку", – розповідає хірург.

Така травма – "стандартна", із якою лікарю часто доводилося зустрічатися. Після видалення кісткових уламків плечова кістка буде подовжуватись в апараті Ілізарова на 6-7 см – це триватиме 70-80 днів. Потім на зміцнення цієї частини кістки треба буде чекати ще 3-4 місяці.

Після цього лікар робитиме КТ (комп'ютерну томографію) кінцівки, за знімками виготовлятимуть модель ліктьового суглоба із дефектом (відсутньою частиною кістки). Згодом за цією моделлю друкуватимуть трансплантат, який у лабораторії "засіють" клітинами пацієнта. Заповнення пористого пластику стовбуровими клітинами триватиме у біолабораторії 7-10 днів.

Фото: Трансплантат обростає клітинами пацієнта і приживається замість відсутньої кістки (колаж РБК-Україна)

Тим часом на місці відсутньої кістки у пацієнта видалять рубці і закладуть цемент, щоб підготувати реципієнтне ложе для майбутньої трансплантації. Коли клітини на пластиковій формі виростуть, її зашиють в області передньої черевної стінки і залишать там на два місяці. За цей час трансплантат додатково обростає клітинами пацієнта, стає "живим" і після трансплантації приживається замість відсутньої кістки.

Таке лікування може коштувати близько 40 тисяч доларів. На операції військовим збирали кошти через благодійний фонд, який створили 2022 року. Гроші надсилали німці, англійці. Але з жовтня минулого року кошти уже не надходять, каже Володимир Оксимець.

Найчастіше звертаються із вибуховими пораненням стоп

Більшість пацієнтів, які звертаються для відновлення кісток, мають поранення стоп, дефекти п'яток, переднього відділу стопи – підриваються на мінах. За словами Володимира Оксимця, в таких випадках ампутації можна уникнути.

"Все це можна відновити. Так, це складна технологія, треба поєднувати метод Ілізарова, пластичну хірургію, клітинні технології та технології 3D друку. Тим, хто до мене звертається, пояснюю, що це буде довго, але вони будуть ходити. Я не зроблю так само, як зробили тато з мамою, але вони користуватимуться своєю ногою, а не протезом", – каже він.

Фото: Хірург Володимир Оксимець під час операції (facebook.com/staskushnarov)

Зараз на лікуванні з відновлення кінцівок у лікаря знаходяться 19 пацієнтів, всі – військові. Їм відмовили у подальшому лікуванні чи призначили ампутації. Наприклад, є пацієнт з дефектом п'яти на одній нозі та 18-сантиметровим дефектом гомілки на другій нозі, який отримав поранення на початку війни.

"На гомілці пацієнт вже ходить, наступає на ногу, хоч і витратили на це два роки часу. П'ятку ще не відновлювали, але вже надрукували йому модель стопи з дефектом та сформували модель п’яткового трансплантату. Наразі чекаю, поки пацієнт відновить можливість пересуватися на нозі, де було вирощено гомілкову кістку. Як тільки він зможе більш-менш нормально пересуватися, почнемо займатися дефектом п’яти", – розповідає Володимир Оксимець.

Фото: Лікування складається із кількох етапів і триває багато місяців (колаж РБК-Україна)

Які проекти допомагають пацієнтам після травм внаслідок війни

В Україні діють проекти, спрямовані на безкоштовну допомогу людям, які отримали травми внаслідок воєнних дій.

Зокрема, медичний проект "Біотех 2.0 реабілітація поранених", у рамках якого біотехнологічна лабораторія GOOD CELLS готова безкоштовно надавати алогенні клітинні та безклітинні продукти українським медичним установам для підвищення шансів на одужання поранених в результаті бойових дій. Це стосується: значних травми м’яких тканин, ран та опіків, які важко чи довго загоюються, травми нервів.

У рамках благодійного проекту "Заграва" військові та цивільні можуть безкоштовно позбутися рубців, опіків, уламкових пошкоджень, отриманих внаслідок воєнних дій. До проекту долучилися 50 клінік із 17 регіонів України, які надають допомогу в зовнішній реабілітації постраждалим від воєнних поранень.