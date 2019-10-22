В Хмельницкой области увеличилось количество пользователей газом

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С начала года новыми клиентами ООО "Хмельницкгаз Сбыт" стали еще 2 тыс. подолян

За 10 месяцев 2019 года почти 2 тыс. жителей Хмельницкой области выбрали своим поставщиком ООО "Хмельницкгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время общее количество бытовых потребителей газа Хмельницкой области достигла свыше 410 тыс., львиная доля которых – клиенты из областного центра и крупных городов области. По словам пресс-службы, активнее всего количество клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" растет в областном центре и Хмельницком районе. За год здесь новыми потребителями газа стали почти 1,5 тыс. домохозяйств. Еще 252 новых потребителя компания получила в Каменце-Подольском, в Красилове – 67 новых клиентов, в Славуте - 29. В пресс-службе отметили, что такое увеличение связано с новостройками в городах. Во всех остальных районах области зарегистрировано всего до десятка новых пользователей газа.

"Среди всех видов топлива подоляне все же отдают предпочтение природному газу как доступном и экологичном энергоносителю, - сказал директор "Хмельницкгаз Сбыта" Андрей Левицкий. – В то же время, в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности древесиной. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении".

В настоящее время большая часть поставок газа "Хмельницкгаз Сбыта" приходится на бытовых потребителей. Однако, данная категория является наиболее проблематичной и, по словам пресс-службы, требует значительных финансовых и человеческих ресурсов.

Специалисты газоснабжающей компании работают с потребителями газа как в Хмельницком, так и в каждом районе Хмельницкой области. Ежедневно сотрудники "Хмельницкгаз Сбыта" обслуживают тысячи клиентов, предоставляют им всю необходимую исчерпывающую информацию, обрабатывают обращения. Торговая наценка "Хмельницкгаз Сбыта" составляет всего 2,1% от закупочной цены природного газа. Поэтому при уплате за газ эту наценку используют на печать и доставку квитанций, поддержку целого ряда необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности Личного кабинета потребителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуацию значительно осложняют многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также большое количество льготников и субсидиантов.