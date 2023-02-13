У Хмельницькій області військовим дозволили перевіряти документи у цивільних
З лютого військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Хмельницькій області надали право перевіряти документи цивільних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.
Відомство оприлюднило указ, який затверджує такі нововведення у регіоні. У документі сказано, що такий крок був здійснений з метою підтримання правопорядку на території Хмельницької області.
Фото: указ ТЦК та СП Хмельницької області
Варто зауважити, що у разі відсутності документів під час перевірки можливе затримання для подальшого встановлення особи відповідно до закону України про воєнний стан.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.
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