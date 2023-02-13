Ілюстративне фото: у Хмельницькій області військовим дозволили перевіряти документи у цивільних (Getty Images)

З лютого військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Хмельницькій області надали право перевіряти документи цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.