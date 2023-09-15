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У Хмельницькій області лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

П'ятниця 15 вересня 2023 07:05
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У Хмельницькій області лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО Фото: на Хмельниччині лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.

Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи та роботу ППО в області.

"В області було чути вибух. Працює ППО", - зазначив він.

Нічна атака дронів-камікадзе 15 вересня

Російські війська вночі 15 вересня випустили територією України кілька груп ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували у південних та центральних областях, незабаром вона змістилася на захід трани.

Незабаром стало відомо, що у Вінницькій області було чути вибухи під час повітряної тривоги. Про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

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