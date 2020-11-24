"Хмельницкгаз" вынужденно подает дела в суд на должников

Газовая труба (kmu.gov.ua)

На конец ноября долг потребителей Хмельницкой области за полученные услуги по доставке газа достиг 32 млн гривен. Поэтому "Хмельницкгаз" вынужден направлять дела должников в судебные органы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас около 1800 клиентов уже получили досудебные сообщения, больше всего должников в Хмельницком, Каменце-Подольском, Староконстантинове.

В компании отметили, что каждый девятый потребитель ни разу с начала года не оплатил полученные услуги доставки, а каждый пятый задерживает оплату на несколько месяцев. Поэтому "Хмельницкгаз" вынужденно передает на рассмотрение суда дела тех потребителей, у которых нет оплаты с начала года и которые отказываются платить за распределение независимо от суммы задолженности. В случае, если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не обращается с заявлением на реструктуризацию долга - вероятно, придется платить счета за полученные услуги распределения газа в судебном порядке.

"В самый ответственный для всех отопительный период, когда в сотни раз возросла нагрузка на газораспределительную систему области и крайне необходимы средства для ее бесперебойной работы, - потребители, как ни прискорбно, продолжают наращивать долги за доставку. Так, если в октябре сумма долга составляла 19 млн гривен, то сейчас уже 32 млн гривен и является критической, - констатирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

По словам пресс-службы, сейчас из-за таких многомиллионных долгов, газораспределительная компания вынуждена подавать дела в суд на должников. Уже отправлено около 1800 досудебных предупреждений о необходимости оплатить предоставленную услугу. Поэтому, кроме суммы долга, такие клиенты еще и будут платить другие предусмотренные расходы.

"Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор в размере более 2 тысячи, а также исполнительный сбор - 10% от суммы задолженности и даже возможный запрет выезда за пределы Украины. А во многих случаях сумма дополнительных расходов превышает сумму, которую потребителю следует оплатить за услугу по распределению газа", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас 6,5 тысяч жителей области, пользуясь только одной газовой плитой, ни разу с начала года не рассчитались за полученные услуги доставки газа и задолжали более 500 тысяч гривен. Хотя их средний месячный платеж составляет от 3 до 9 гривен. Поэтому газораспределительная компания вынужденно передает такие дела в суд.

В "Хмельницкгазе" рекомендуют не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя. В случае невозможности оплаты - можно написать заявление на реструктуризацию долга.

"В то же время, газораспределительная компания благодарит всех добросовестных потребителей за понимание и своевременную оплату счетов за доставку газа, что особенно важно в отопительный период. Ведь, как известно, именно за счет тарифных средств круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, поддерживается соответствующее давление в системе, проводятся ремонтные работы, а также обеспечивается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов по бесперебойной доставке газа к каждому потребителю", - говорится в сообщении.

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