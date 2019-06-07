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"Хмельницкгаз Сбыт" вернул в госбюджет 43 млн гривен неиспользованных субсидий

Новости » Энергетика    07.06.2019 - 16:18
"Хмельницкгаз Сбыт" вернул в госбюджет 43 млн гривен неиспользованных субсидий
Иллюстративное фото (УНИАН)

С мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок

В мае ООО "Хмельницкгаз Сбыт" вернул неиспользованную субсидиантами государственную помощь в сумме 43 млн гривен. Эти средства обсчитывались как неиспользованная сумма вследствие экономии на личных счетах более 23,2 тыс. клиентов компании. Перерасчет был выполнен в соответствии с постановлением КМУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Хмельницкой области за прошлый отопительный сезон субсидии на газ получали более 177 тыс. домохозяйств, что составляет 43% общего количества бытовых потребителей газа. Вместе с тем, в отопительном периоде 2017-2018 гг. государственную помощь получало 260 тыс. домохозяйств, что на 32% больше чем в этом году. Следовательно, сумма возврата в госбюджет составила 235 млн гривен, что в 5,5 раз больше, чем в этом году.

"Государство в этом году простимулировало потребителей-получателей субсидии, - отмечает руководитель ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Ведь, если в прошлом году за сэкономленное топливо возвращали не больше 700 гривен, то сейчас вся сэкономленная субсидия выплачивается наличными на руки клиентам, которые получали субсидию с октября прошлого года".

Вместе с тем, если часть клиентов-субсидиантов экономит голубое топливо, другая – накапливает долги. Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей-должников. С мая уже началось назначение жилищной субсидии на следующий срок. Поэтому получив информацию об имеющейся просроченной свыше месяц задолженность, общая сумма которой превышает 340 гривен, жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначена.

По словам пресс-службы, если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон гражданин документально подтвердит уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации, жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона.

"Поэтому, по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения. Граждане, которым назначено субсидию, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными. Теперь информацию о состоянии лицевого счета после проведения перерасчета субсидии потребители могут узнать в Личном кабинете на сайте 104.ua, а также непосредственно с ежемесячных счетов за газ", - говорится в сообщении.

В 2018 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 17 новых объектов С начала года контролеры "Черниговгаза" сняли почти 250 тыс. показаний счетчиков
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