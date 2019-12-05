"Хмельницкгаз Сбыт": трети должников могут отключить газ за долги

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Наибольшие суммы долга имеют владельцы многоэтажных домов частного сектора с бассейнами и теплицами

На 1 декабря 2019 года потребители газа Хмельницкой области более чем на 20% увеличили задолженность за использованное голубое топливо, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сейчас общий долг подолян составил свыше 388 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала 2019 года ООО "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослал почти 88 тыс. письменных уведомлений потребителям-должникам о прекращении газоснабжения. В сравнении с 11 месяцами 2018 года, эта цифра выросла в 1,5 раза. Ведь в случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа после получения уведомления газопоставляющая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение АО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке. Так, в ноябре уже предоставлено 1502 поручение на прекращение подачи газа клиентам-должникам на общую сумму 7 млн гривен. А за 11 месяцев 2019 года отключены от системы газоснабжения 2465 должников, сумма долга которых составляет более 15 млн гривен. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года газоснабжение было приостановлено около 2 тыс. клиентов, которые задолжали 9,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас долги более 5 тыс. гривен имеют 9503 подолян, более 10 тыс. гривен – 1677. Кроме того, 83 подолянина задолжали 30 до 108 тыс. гривен.

"Мы постоянно обращаемся к нашим клиентам, а особенно в начале отопительного периода, с просьбой найти возможность оплатить существующие долги, чтобы в случае необходимости гарантированно получать государственную помощь и избежать прекращения газоснабжения. Также предлагаем в случае необходимости - заключить договор реструктуризации долга, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Однако, исчерпав все законные рычаги воздействия, компания вынуждена идти на крайние шаги по предоставлению поручений оператору ГРМ на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника".

В пресс-службе отметили, что до начала отопительного сезона, значительная часть клиентов-должников сумела оплатить задолженность за использованный газ. Поэтому за летний период долги подолян перед поставщиком уменьшились на 42%. Кроме того, оплатив за газ, потребители смогли оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот. Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" рекомендует своевременно уплатить за предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа.

"Напомним, в случае отключения потребителя за долги, повторное подключение к системе газоснабжения возможно только по стопроцентному погашению задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - говорится в сообщении.