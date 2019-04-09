"Хмельницкгаз Сбыт": повышенные банковские комиссии не предусмотрены в цене газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам пресс-службы, "Ощадбанк" установил максимальный размер комиссии

"Хмельницкгаз Сбыт" призывает правительство пересмотреть комиссионные нагрузки среди всех компаний, задействованных в обеспечении населения газом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Получив монополию на обслуживание субсидий, "Ощадбанк" установил максимальный размер комиссии, которую ему должны платить только конечные поставщики коммунальных услуг – на уровне 0,7% от всех соответствующих расчетов. Это почти треть от утвержденной правительством для ООО "Хмельницкгаз Сбыт" предельной наценки в 2,2% от розничной цены газа. В то же время как группа "Нафтогаз", которая получает 90% от стоимости потребленного населением газа, не платит никаких банковских комиссий за обслуживание субсидий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в утвержденной Кабмином торговой наценке "Хмельницкгаз Сбыта" не предусмотрены дополнительные расходы на банковские комиссии по обслуживанию субсидий. Согласно новому порядку, бюджетные средства субсидий должны зачисляться на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк должен рассчитаться в безналичной форме по субсидианта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе за потребленный природный газ.

"Для осуществления этих услуг "Ощадбанк" настаивает на уплате "Хмельницкгаз Сбыт" комиссионного вознаграждения в максимальном размере - 0,7 % от суммы платежа. То есть, за средства государственной помощи, которые должны транзитом пройти на всех участников рынка, именно "Хмельницкгаз Сбыт" должен оплатить всю комиссию. Но компания получает из них лишь 2,2%, в то время как группа "Нафтогаз" – почти 90%", - объясняет директор компании Андрей Левицкий. - Поэтому это создает тяжелое экономическое нагрузка на ООО "Хмельницкгаз Сбыт", единственным источником доходов которого является торговая наценка поставщика газа со специальными обязанностями, размер которой ограничен Постановлением КМУ от 19.10.2018 г. №867 и которой на сегодня недостаточно для покрытия текущих обязательств предприятия. В частности, по обслуживанию потребителей, уплату налогов, выплату заработной платы и в которой не учтено комиссионное вознаграждение Сбербанка в максимальном размере от суммы субсидий, перечисленных Обществу".

В связи с этим, ООО "Хмельницкгаз сбыт" обратилось в КМУ с требованием изъять из Постановления Кабинета Министров Украины №1176 от 27.12.2018 г. обязанность исполнителей коммунальных услуг оплачивать АО "Ощадбанк" комиссионное вознаграждение как такую, что является, по словам пресс-службы, необоснованной, чрезмерной и не снабженной источником покрытия. До решения Кабинетом Министров или "Ощадбанком" вопросы комиссионного вознаграждения, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" не имеет возможности заключить с банком договор на перевод средств субсидии на счет Общества.

Вместе с тем, общество обратилось в АО "Ощадбанк" с просьбой предоставлять информацию о перечисленных суммах субсидий по получателях, что позволило бы ООО "Хмельницкгаз Сбыт" отражать суммы субсидий на лицевых счетах потребителей природного газа и в счетах за потребленный природный газ. Всю необходимую для этого информацию Общество передавало "Ощадбанку" в январе и феврале 2019 года на бумажных и электронных носителях и получило от "Ощадбанка" отказ в предоставлении информации без заключения договора и уплаты комиссии.

"Следовательно, жилищная субсидия не отражена в расчетах потребителей за потребленный газ в связи с незаключением договора между "Ощадбанком" и ООО "Хмельницкгаз Сбыт", должна быть выплачена "Сбербанком" получателям жилищных субсидий путем перечисления таких средств на текущие счета после окончания отопительного сезона. До этого времени Общество не сообщает Управление социальной защиты населения о имеющуюся просроченную задолженность и не передает на отключение таких потребителей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время со своей определенной торговой надбавки, которая составляет 0,19 гривен с одного кубометра, "Хмельницкгаз Сбыт" организует комплекс админуслуг по поставке газа, в частности, сбор средств за поставленный газ, учет расчетов в разрезе каждого потребителя, организацию работы Контакт-центра и обслуживания, печать и донесения счетов за газ. Все это финансируется из этих средств. Другого источника доходов, кроме определенной правительством торговой надбавки в 2,2% от розничной цены, компания не имеет.