"Хмельницкгаз Сбыт": должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий

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Сейчас задолженность за использованный газ составила более 565 млн гривен

За долги клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" рискуют получить пеню и лишиться государственной помощи на газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За 3 месяца отопительного периода долги жителей Хмельницкой области возросли на более 206 млн гривен. Сейчас задолженность за использованный газ составила более 565 млн гривен, что крайне негативно влияет на дальнейшую закупку газа. Следовательно, просроченную задолженность имеют 63% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт", или более 255 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, причинами задолженности в определенной степени стало как значительное уменьшение числа субсидиантов, так и социальных нормативов почти на 10%, а, соответственно, и суммы назначенной государственной помощи. Поэтому, если в прошлом году субсидией на услуги по газоснабжению в Хмельницкой области пользовались почти 163 тыс. подолян, то сейчас всего 93 тыс.

"Обращаемся к потребителям с предупреждением о необходимости немедленно оплатить долги и не допускать их накопления, - подчеркивает директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Ведь такая критическая ситуация с долгами ставит под угрозу обеспечение газом всех подолян. Кроме того, компания должна вовремя рассчитаться за приобретенный у государства газ и закупить его на дальнейшие периоды, а также обеспечить полноценное функционирование предприятия и выполнять условия договора с нашими клиентами".

В пресс-службе отметили, что такая многомиллионная задолженность негативно влияет на функционирование как газоснабжающей компании, так и является нежелательной для самих потребителей-должников. Ведь долги являются одной из первоочередных причин потери и назначение государственной помощи на услуги по газоснабжению, начисления пени, а также прекращения газоснабжения.

"Сейчас вопрос долгов населения за предоставленные услуги приобретает общегосударственной тенденции. Ведь с 1 мая 2019 года за просрочку выплат по платежкам, должники должны платить пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки. Поэтому, чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый клиент может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua или отправить СМС-ку со словом "баланс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежемесячная смена государством цены газа никоим образом не влияет на прибыль "Хмельницкгаз Сбыта". "Ведь из стоимости за 1 куб. м компания получает всего 2% на организацию своей деятельности, функционирования Контакт-центров, печать и доставку счетов, уплату налогов, банковской комиссии за прием платежей от населения", - говорится в сообщении.