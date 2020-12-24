"Хмельницкгаз Сбыт": бизнес и бюджетники потеряют право на универсальную услугу

Газовая труба (kmu.gov.ua)

С нового года бюджетные организации и небытовые потребители с договорной мощностью от 50 до 150 кВт потеряют право на получение универсальной услуги. Это означает, что бизнесу и бюджетникам Хмельницкой области, которые пользуются услугой, необходимо заранее позаботиться о выборе компании, которая будет обеспечивать их электроэнергией с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыта".

По Закону Украины "О рынке электрической энергии", право на получение универсальной услуги в 2021 году сохранят только бытовые и малые небытовые потребители с мощностью до 50 кВт. Поэтому, по словам пресс-службы, предпринимателям и бюджетному сектору необходимо до нового года выбрать поставщика электричества по свободным ценам, рыночное предложение которого будет наиболее привлекательным, и заключить с ним договор.

"Сейчас на рынке существует запрос на одного надежного и удобного поставщика и газа, и электричества. В компании готовы удовлетворить это требование. В частности, пакетное предложение ООО "Хмельницкгаз Сбыт" позволяет оптимизировать затраты времени, неизбежно возникающие при параллельной работе с несколькими поставщиками энергоресурсов, ведь клиента будет обслуживать один персональный менеджер по газу и электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, благодаря конкурентной борьбе, потребители будут получать гибкие коммерческие предложения, поскольку "Хмельницкгаз Сбыт" ввел индивидуальный подход к расчету цены, чтобы она была самой выгодной для клиента.

"Стоит отметить, что пользователям универсальной услуги следует поторопиться с выбором, чтобы не попасть с нового года в поставщика "последней надежды", время работы с которым не может превышать 90 дней. Заказать пакетное предложение ООО "Хмельницкгаз Сбыт" можно по следующим адресам: г. Хмельницкий, вул. Герцена, 32, второй этаж, телефон: 067-512-13-82; г. Староконстантинов, вул. Ивана Богуна, 2, телефон: 067-512-17-93; г. Каменец-Подольский, вул. М. Харченко, 64, телефон: 067-512-14-93", - говорится в сообщении.

В настоящее время ООО "Хмельницкгаз Сбыт" уже поступили первые заявления-присоединения от представителей бизнеса о поставках электроэнергии.

"Напомним, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" получило лицензию на поставку электрической энергии юридическим и физическим лицам-предпринимателям. Компания уже более пяти лет работает на региональном энергетическом рынке и всегда надежно выполняет свои обязательства", - говорится в сообщении.