"Хмельницкгаз Сбыт": акция "Твоя энергонезависимость" вышла на завершающий этап

Газовый вентиль (УНИАН)

В рамках последнего этапа акции "Твоя энергонезависимость" цена голубого топлива на зиму составляет 5,49 грн за кубометр. Купить запас акционного газа можно до 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

В настоящее время более 2100 подолян зарезервировали на отопительный период более 2 млн кубометров голубого топлива. По сравнению с прошлым годом количество подписчиков второго сезона акции выросло.

"Фиксированные цены на газ в то время, когда потребление и стоимость голубого топлива самые высокие, позволят защитить домашние бюджеты жителей Хмельнитчины. По мнению независимых экспертов, зимой цена энергоресурса может составить 7 гривен за кубометр. Поэтому, приобретя, например, тысячу кубометров газа по акционной цене, потребитель сэкономит примерно полторы тысячи гривен, – говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – После окончания холодов голубое топливо обычно дешевеет. Таким образом выгодное предложение позволит сэкономить именно тогда, когда и нужно, а подолянам стоит поторопиться, чтобы успеть выгодно заказать газ на отопительный сезон".

Заключить договор на участие в акции жители области могут в Личном кабинете на сайте 104.uа, в центрах обслуживания клиентов и отделениях ООО "Хмельницкгаз Сбыт", а также по телефонам Контакт-центра: (067)-01-14-104 или (0382)-686-504.

"Больше половины подписчиков "Твоей энергонезависимости" заказали газ на зиму онлайн – с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua. Использовать созданный запас голубого топлива необходимо с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021. Если подоляне не успеют потребить весь акционный резерв энергоресурса, "Хмельницкгаз Сбыт" вернет остаток средств или зачтет его для будущих платежей", - говорится в сообщении.