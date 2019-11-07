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"Хмельницкгаз": личным кабинетом пользуются около 100 тыс. подолян

Новости » Энергетика     07.11.2019 - 17:03
"Хмельницкгаз": личным кабинетом пользуются около 100 тыс. подолян
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Этот сервис остается самым востребованным и самым информативным

Каждый четвертый потребитель "Хмельницкгаза" зарегистрировался в Личном кабинете на сайте 104.ua. За 4 года 100 тыс. потребителей газа начали решать все вопросы по газу онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Хмельницкгаз" активно внедряет и другие современные онлайн-сервисы, чтобы потребители могли дистанционно общаться с газораспределительной компанией. Это приложения для всех мобильных платформ, боты в мессенджерах, всеукраинский контакт-центр", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, самым востребованным и самым информативным остается Личный кабинет на сайте 104.ua.

"Только за несколько лет мы стали действительно сервисной компанией, ведь за короткое время практически ликвидировали очереди, зато предложили около десятка дистанционных видов взаимодействия с "Хмельницькгазом", - информирует председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко. – Вместе с тем, в случае необходимости, потребители всегда могут прийти и в наши современные Центры обслуживания клиентов, которые уже действуют в 7 крупнейших городах и районах области".

В пресс-службе подчеркнули, что теперь пользователи Личного кабинета получают высокий уровень защиты персональных данных и постоянный доступ к сервису в удобное время суток. Зарегистрироваться можно на сайте 104.ua. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.

Более 60 тыс. клиентов "Черновцыгаз" пользуются "Личным кабинетом" В этом году клиентами "Волыньгаз Сбыта" стали еще 1,9 тыс. волынян
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