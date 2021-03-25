ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Хмельницкгаз": в 104.ua Клиентских пространствах можно купить газовое оборудование

Новина українською → Хмельницкий, Четверг 25 марта 2021 17:45
"Хмельницкгаз": в 104.ua Клиентских пространствах можно купить газовое оборудование Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года клиенты АО "Хмельницткгаз" приобрели более 200 единиц сертифицированного газового оборудования в 104.ua Клиентских пространствах. Такая услуга стала доступна с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

"Кроме газового оборудования, клиенты АО "Хмельницткгаз" могут приобрести лицензированные сигнализаторы и счетчики газа.Новая услуга доступна для всех, кто планирует установить или обновить газовое оборудование. Отныне в выборе помогают профессиональные менеджеры 104.ru Клиентских пространств, работающих как в Хмельницком, так и в каждом районном центре области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты помогут осуществить точный подбор газовых приборов согласно потребностей клиента и проекта газификации.

"Мы позаботились об удобстве клиентов и соединили все необходимые услуги в едином месте -104.uа Клиентском пространстве потребителей газа, - говорит директор по капитальному строительству АО "Хмельницкгаз" Валерий Лужанинов. - Теперь с помощью персонального менеджера можно приобрести весь комплект газовых приборов, а также сигнализатор, счетчик и смарт-модем".

По словам пресс-службы, также клиенты могут заказать услугу по присоединению к газовым сетям или замену устаревших приборов в 104.ua Клиентское пространство.

"Все организационные процессы сопровождают квалифицированные персональные менеджеры, проектировщики и инженеры.Кроме того, при покупке котла обязательно должен быть договор на его техобслуживание, услуги по которому оказывают в комплексе специалисты "Хмельницкгаза", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Хмельницкий газ
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"