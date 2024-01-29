Хмельницька АЕС після будівництва нових блоків стане найпотужнішою в Європі, - Галущенко

Будівництво ще чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС розпочнеться у 2024 році. У результаті АЕС стане потужнішою за Запорізьку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву під час телемарафону .

"Із тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС", - сказав він.

Міненерго нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

"Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС. Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання - у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу", - сказав він.

Галущенко розповів, що українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проектами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.

Він повідомив, що АР1000 - це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

За словами Галущенка, будівництво нових реакторів потребуватиме часу, і найскоріше може бути введено в експлуатацію 3-й енергоблок ХАЕС - приблизно за 2,5 роки.

Будівництво блоків ХАЕС

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.