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Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війну

Вівторок 25 червня 2024 09:00
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Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війну Деяких українців прооперують безкоштовно (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Цієї осені хірурги зі США у Львові проведуть безкоштовні операції бійцям та цивільним, які отримали важкі травми обличчя через воєнні дії. Це буде уже четверта місія проекту Face to face.

Про це пише РБК-Украна із посиланням на публікацію INgenius в Instagram.

Що відомо про ініціативу

За час існування місії американські медики уже прооперували близько 100 людей, серед яких втручання із відновлення верхньої та нижньої щелепи шляхом пересадки кісток з інших частин тіла. Зараз проект шукає українців, які безкоштовно можуть пройти операцію з відновлення обличчя.

"Шукаємо пацієнтів з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій", - йдеться у повідомленні.

Українцям, які потенційно підходять для участі у програмі, потрібно подати заявку. Для цього треба написати в месенджери Telegram/Viber/ WhatsApp за номером телефону: + 380 937 81 43 04.

З медичних документів для розгляду бажано мати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.

"Кандидатів на оперативне втручання відбиратимуть американські хірурги спільно з українськими лікарями, які беруть участь у місії. Для пацієнтів, які пройдуть відбір для участі в місії, операція та перебування в лікувальному закладі будуть безкоштовними", - зазначають у INgenius.

Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війнуПацієнт із медиками під час першої місії Face to face (фото: ingeniusua.org)

Попередньо учасниками четвертої місії Face to facе стануть близько 50 українців. Втім, точна кількість пацієнтів залежить від складності травм і важкості операцій.

Додамо, що ця гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) сумісно з організаціями Razom for Ukraine та INgenius.

Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війнуПацієнт із медиками під час однієї з місій Face to face (фото: ingeniusua.org)

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