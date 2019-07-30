Химпредприятия возобновляют работу после санкций на товары из РФ, - анализ

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Журналисты проанализировали, при каких условиях производители сложных удобрений вернутся к стабильной и бесперебойной работе

Эмбарго, вступившее в силу 1 июля 2019 года, распространяется на большой перечень товаров, среди которых минеральные удобрения (азотные, калийные и фосфорные), а также удобрения с содержанием двух или трех питательных элементов - так называемые "сложные удобрения", пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "Цензор.НЕТ".

"Ранее государство в лице Кабмина и СНБО вводило заградительные меры в основном в ответ на экспансию российских азотных удобрений на украинский рынок, что отчасти помогало отечественному химпрому сводить концы с концами. Но на этот раз правительство решило пойти дальше – под запрет попали еще и сложные удобрения из РФ, доля которых в общем объеме импорта только по результатам первых четырех месяцев текущего года составила около 55%", - пишет автор материала.

Как отмечается, майское решение Кабмина стало первым серьезным и однозначным шагом, который продемонстрировал готовность правительства отстаивать национальный интерес.

"Производителям же всех видов минеральных удобрений был дан четкий сигнал – политика двойных стандартов, когда Кабмин балансировал между интересами российских и украинских производителей, уходит в прошлое. Рынок должен учиться жить без россиян", - пишет "Цензор".

Автор материала обращает внимание, что заградительные меры в отношении российских корпораций были приняты не только с целью поддержки отечественного производства, но и в ответ на действия правительства Российской Федерации, расширившего в апреле этого года санкционный список украинских товаров.

По данным издания, особо благоприятно майское решение Кабмина повлияло на работу государственного предприятия "Сумыхимпром" и Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ).

"Именно эти два предприятия являются в Украине основными производителями так называемых сложных удобрений, потребность Украины в которых составляет примерно 1 млн тонн в год", - говорится в статье.

По данным "Цензора", украинские "Сумыхимпром" и возобновляющий производство ДЗМУ сегодня вполне способны произвести всю необходимую для потребностей рынка продукцию – около 70 тысяч тонн удобрений в месяц. По мнению автора, даже если мощностей украинских производителей по какой-то причине окажется недостаточно, то импорт из Беларуси покроет все потребности, не говоря уже о продукции из Нидерландов и Финляндии.

"Несмотря на опасения аграриев и усилия российских лоббистов, постоянно обвиняющих Кабмин в подыгрывании украинским корпорациям, на протяжении последнего года можно наблюдать постепенный выход отечественного химпрома из многолетнего штопора. Так, сегодня, предприятия "Черкасский Азот" и "РовноАзот" работают практически на 100% своей мощности. Впервые с начала военных действий на востоке Украины начал наращивать объемы производства и Северодонецкий Азот, работающий в непосредственной близости от линии разграничения на Донбассе, что, в свою очередь, является не только важным фактором для рынка, но и в целом для социально-экономической ситуации в непосредственной близости к зоне ООС. Восстанавливает производство и возвращает людей на рабочие места после практически полного простоя в 2018 году один из флагманов отечественной химической промышленности – "ДнепрАзот", - сообщает "Цензор".

По мнению автора статьи, именно нынешняя ситуация на азотных предприятиях Украины является лучшим доказательством того, что если государство удержит санкции в отношении российского химпрома, или хотя бы не сдаст их в одностороннем порядке, то буквально в течение нескольких месяцев и производители сложных удобрений – "Сумыхимпром" и ДЗМУ – вернутся к стабильной и бесперебойной работе.

Отмечается, что заградительные меры, вплоть до полного запрета на импорт российских удобрений в Украину, в ближайшие годы могут снизить зависимость украинского АПК от российского влияния, и допускает полное вытеснение российской продукции с украинского рынка.

"Украинский рынок останется конкурентным для всех, кроме корпораций из РФ, и на нем в одинаковой степени смогут открыто конкурировать как отечественные производители, так и белорусы, голландцы, финны, прибалты и другие импортеры", - говорится в материале.

По мнению автора, будущее правительство вряд ли пойдет на одностороннюю отмену санкций в отношении российских товаров, включая продукцию российского химпрома.

"Пока что риторика и действия новой власти говорят о том, что приятные подарки Российской Федерации новое правительство Украины в одностороннем порядке вряд ли сделает", - заключает издание.