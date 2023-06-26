У херсонському мікрорайоні Корабел змінили комендантську годину

З 27 червня на території мікрорайону Корабел у Херсоні змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Також частково скасована заборона на в’їзд в деякі частини мікрорайону Корабел. Відзавтра жителі можуть потрапити до своїх осель на Нафтогавані.

Однак починаючи з площі Гідропарк по вулиці Марії Фортус заборонено вʼїзд та перебування у зв’язку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації.

Окрім того, 27 та 28 червня у Херсоні не курсуватимуть тролейбуси. Це пов'язано з обстрілом комунального підприємства, внаслідок якого троє працівників загинули, ще троє - поранені.

Ситуація у Херсоні

Нагадаємо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Херсон та частину населених пунктів області затопило. Рівень води піднявся на декілька метрів. Наразі вода майже відступила, рятувальники та комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинили окупанти.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати Херсон та область. Зокрема, сьогодні армія РФ вдарила по Херсонській області забороненими запалювальними боєприпасами. Під удар потрапили Херсон і селище Антонівка.

За даними адміністрації, через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури