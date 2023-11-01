У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на жінку, у неї важкі травми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

За даними ОВА, у Новорайську окупанти атакували з безпілотника 68-річну місцеву жительку. Вони скинули вибухівку прямо на жінку.

У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз вона госпіталізована, їй надають медичну допомогу.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Зранку 1 листопада окупанти вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки загинула чиновниця міської військової адміністрації, ще двоє людей поранені.