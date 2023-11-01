У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на жінку, у неї важкі травми
Російські терористи атакували Херсонську область дронами. Окупанти скинули вибухівку на місцеву жительку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
За даними ОВА, у Новорайську окупанти атакували з безпілотника 68-річну місцеву жительку. Вони скинули вибухівку прямо на жінку.
У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз вона госпіталізована, їй надають медичну допомогу.
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.
Зранку 1 листопада окупанти вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки загинула чиновниця міської військової адміністрації, ще двоє людей поранені.
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