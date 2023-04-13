Херсонська міська клінічна лікарня отримала близько 10 тисяч одиниць медикаментів від Фонду Ахметова
Фонд Ріната Ахметова передав Херсонській міській клінічній лікарні імені О.С. Лучанського близько 10 тисяч одиниць медикаментів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Це одна з найбільших лікарень Херсонської області. В ній надають широкопрофільну допомогу мирному населенню, а також рятують життя постраждалих після поранень внаслідок обстрілів.
"Ми дякуємо кожній людині, яка розуміє нашу ситуацію і допомагає нам. Фонд Ріната Ахметова надав нашій лікарні найвагомішу підтримку, яка вкрай необхідна нашим пацієнтам. Здебільшого це люди похилого віку, які лишилися в місті самі", - говорить Ірина Стародумова, т.в.о. генерального директор лікарні.
У гуманітарний вантаж, який направив до закладу фонд, увійшли життєво необхідні ліки, які допоможуть рятувати пацієнтів: кровоспинні, протизапальні, антибактеріальні, серцево-судинні, антианемічні та інші препарати.
Від початку війни, що триває вже понад дев’ять років, фонд передав близько 800 тисяч одиниць медикаментів як до закладів охорони здоров'я країни, так і для населення. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
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