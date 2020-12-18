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Рыба на миллион: на украинских Мальдивах нашли браконьерский улов

Херсон, Пятница 18 декабря 2020 23:30
Рыба на миллион: на украинских Мальдивах нашли браконьерский улов
Фото: в Херсонской области нашли краснокнижную рыбу (пресс-служба МВД)
Автор: РБК-Украина

Недалеко от Джарылгачского Национального природного парка правоохранители нашли браконьерские сети. В них попали краснокнижные рыбы и крабы - убытки составили бы более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается, что инспекторы отделения полиции в порту "Херсон" во время отработки акватории Черного моря нашли в воде браконьерские сети. В сети, найденные вблизи Джарылгачского Национального природного парка в Скадовском районе, попались осетры, белуги и крабы, занесенные в Красную книгу.

Инспекторы нашли 9 осетров российских, 3 белуги и 5 крабов травяных. Также из сеток были освобождены два катрана (черноморские акулы), столько же скатов и еще 23 краба. Весь улов отпустили живым обратно в воду.

Убытки от действий браконьеров могли составить более миллиона гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые разместили незаконные орудия лова.

Напомним, весной 2017 года в Одесской области на побережье Черного моря вынесло волнами несколько десятков мертвых дельфинов, причиной гибели которых стали действия браконьеров.

РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне обнаружили трупы лошадей Пржевальского, которые попали в ловушки-петли из металлического троса на крупных копытных, устанавленные людьми.

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