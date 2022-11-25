У Херсоні знову пролунали вибухи

У п'ятницю, 25 листопада, у Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області.

Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.