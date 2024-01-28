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Хаві анонсував відставку з "Барселони" після феєричного фіаско в Ла Лізі: відео

Барселона, Неділя 28 січня 2024 09:49
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Хаві анонсував відставку з "Барселони" після феєричного фіаско в Ла Лізі: відео Фото: За мить Ільяс Ахомаш подвоїть перевагу "Жовтої субмарини" (twitter.com/VillarrealCF)
Автор: Антон Федорців

Хаві Ернандес на чолі "Барселони" зазнав прикрої поразки від "Вільярреала" в 22-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 22-й тур

"Барселона" – "Вільярреал" – 3:5

Голи: Гюндоган, 60, Педрі, 68, Байї, 71 (автогол) – Ж. Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Сьорлот, 90+9, Моралес, 90+12

"Жовта субмарина" повела в рахунку під завісу першого тайму, коли Жерар Морено в дотик замкнув простріл Сьорлота. А на старті другої половини левантійці закріпили перевагу. Це Ахомаш утік на побачення з кіпером після помилки оборони, обійшов Пенью і покотив у порожні ворота.

"Барса", однак, зуміла відповісти трьома голами за 11 хвилин. Спершу Гюндоган технічно поклав у кут із лінії штрафного. Далі Педрі "прошив" захист і воротаря з меж штрафного після відскоку. А на 71-й Байї у верховій боротьбі після навісу зрізав м'яч у власні ворота.

Проте, "Вільярреал" відповів камбеком на камбек у фінальні хвилини. Розпочав його Гедеш, який більярдним пострілом у дальній кут зрівняв рахунок. А в доданий арбітром час Сьорлот скористався неузгодженістю оборонців і проштовхнув м'яч за лінію. Добив каталонців Моралес точним низовим ударом.

Після поразки Хаві оголосив про відставку після завершення сезону. Він розповів, що покине "блаугранас" 30 червня і вже обговорив питання розриву з менеджментом "Барси". На думку тренера, команда "дійшла до точки неповернення", тож новий коуч повинен впровадити зміни.

До слова, раніше склали профайл керманича "Жирони" Мічела в гонитві за "золотом".

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