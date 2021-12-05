В харьковском отеле Ярославского открыли первое в городе легальное казино

В Харькове официально открылось первое в городе легальное казино Shangri La, которое принадлежит первой и пока единственной в Украине международной компании Storm International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SQ .

Отмечается, что на открытии были основатель Storm International Майкл Боттчер и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

В числе активов DCH - отель Kharkiv Palace 5*, где разместилось казино.

Казино Shangri La находится на первом этаже Kharkiv Palace 5* в помещении, специально предназначенном для этого согласно изначальному проекту здания.

В казино несколько залов с 20-ю столами с классическими играми, включая американскую рулетку, блекджек, различные виды покера и 70 современных лицензированных игровых автоматов от лучших мировых производителей: Novomatic, EGT, Scientific games и IGT. Плата за вход - эквивалент $100 в гривне по курсу НБУ в обмен на фишки.

Неделю назад Майкл Боттчер сообщил на пресс-конференции, что объем инвестиций в обустройство харьковского казино Shangri La составил порядка $10 млн. Здесь будет создано 300 рабочих мест.

Как известно, 5 декабря Александр Ярославский празднует день рождения. Как правило, этот день группа DCH отмечает знаковыми бизнес-событиями. Так, в 2009 году это было открытие стадиона, в 2011 - Kharkiv Palace 5*, в 2019 г. - музей Евро-2012.

В этом году, кроме открытия казино, на 5 декабря также состоялось подписание контракта на строительство логистически-сортировочного хаба "Укрпочты" на территории бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", идейным вдохновителем и инвестором которого является Ярославский.