ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 09 червня 2023 10:16
У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у Харкові у п'ятницю, 9 червня. Жителів попередили, що російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вибухи чули у районі передмістя Харкова.

Тим часом поліція Харківської області закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворог обстрілює місто.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 10:15

У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях

Ситуація у Харкові та області

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення активно обстрілювала Харківську область. Через свою близькість до російського кордону Харків страждає від атак росіян, які б'ють по місту з важкого озброєння.

Також окупанти постійно обстрілюють населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів, які були звільнені восени минулого року. Так, нещодавно війська РФ обстріляли трубопровід з аміаком, внаслідок чого відбулася розгерметизація.

В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку. На щастя, фон аміаку знаходиться в нормі, тому загрози для жителів немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи харков
NEWS
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС