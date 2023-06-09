У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях
Потужні вибухи пролунали у Харкові у п'ятницю, 9 червня. Жителів попередили, що російські окупанти обстрілюють місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, вибухи чули у районі передмістя Харкова.
Тим часом поліція Харківської області закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворог обстрілює місто.
"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на 10:15
Ситуація у Харкові та області
Російська армія від початку повномасштабного вторгнення активно обстрілювала Харківську область. Через свою близькість до російського кордону Харків страждає від атак росіян, які б'ють по місту з важкого озброєння.
Також окупанти постійно обстрілюють населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів, які були звільнені восени минулого року. Так, нещодавно війська РФ обстріляли трубопровід з аміаком, внаслідок чого відбулася розгерметизація.
В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку. На щастя, фон аміаку знаходиться в нормі, тому загрози для жителів немає.
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