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У Харкові пролунали вибухи

Харків, Вівторок 12 березня 2024 15:22
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У Харкові пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 12 березня, місцеві мешканці почули вибухи. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Місцева влада поки не розкриває деталей вибухів і не називає причин.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

При цьому у Повітряних силах попереджали, що в Харківській області є загроза балістики.

Оновлено 15:38

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харківському районі три ворожі прильоти. Попередньо без постраждалих.

Тип озброєння та інші деталі ще встановлюють.

Удари по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Харкову. Для цього вони використовують дрони та ракети.

Зокрема, вчора, 11 березня, у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів був приліт на території Слобідського району міста та були пошкоджені житлові будівлі.

У прокуратурі показали відео з місця події, де працювали екстренні служби з ліквідації наслідків.

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Харків Війна Росії проти України Повітряна тривога Вибухи
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