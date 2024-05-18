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У Харкові пролунала серія вибухів: є "приліт" та постраждалі

Харків, Субота 18 травня 2024 15:00
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У Харкові пролунала серія вибухів: є "приліт" та постраждалі Фото: у Харкові пролунали вибухи 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - розповів Терехов.

Як зазначив голова ОВА, окупанти вдарили по Харкову.

"Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами", - додав Синєгубов.

П'ятеро постраждалих

Як пізніше зазначив Терехов, "приліт" зафіксовано по житловому сектору - кілька приватних будинків зруйновано.

"Пʼять людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 та 16 років - легкі", - додав Синєгубов.

Обстріли Харкова

Російські війська постійно обстрілюють Харків території РФ від початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Ситуація ще більше загострилася після 10 травня, коли окупанти спробували прорвати кордон України та зуміли захопити кілька прикордонних сіл.

Буквально 17 травня загарбники обстріляли Харків ракетами. Було кілька "прильотів". Троє людей загинули, 31 особа отримала поранення. Вже 18 травня стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий – 33-річний чоловік.

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