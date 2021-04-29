"Харьковгоргаз" выполнил 150 реконструкций с начала года

АО "Харьковгоргаз" предоставил услуги по реконструкции газовых сетей почти 150 клиентам. До конца года компания планирует выполнить до полутысячи заказов и предлагает потребителям воспользоваться комплексной услугой, обратившись к 104.ua Клиентскому пространству.

Услуга реконструкции сетей - это сложный комплекс работ. Реконструкция проводится, если потребителю газа необходимо изменить местоположение газовых сетей, газового счетчика, котла или колонки, заменить старое газовое оборудование на новое, установить дополнительные газовые приборы или демонтировать существующие.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, прекращение газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов сети. Далее нужно проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и осуществить пуск газа.

Для того чтобы воспользоваться комплексной услугой по реконструкции АО "Харьковгоргаз", клиенту необходимо обратиться с заявлением в ближайшее 104.ua Клиентское пространство. Тут клиента встретит персональный менеджер, который поможет оформить необходимые документы, проконтролирует все этапы выполнения работ и поможет подобрать газовое оборудование. У персонального менеджера сразу можно заказать необходимое газовое оборудование и его установку, заключить договор на сервисное обслуживание.

В компании обращают внимание, что осуществлять замену оборудования имеют право исключительно лицензированные специалисты - самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.