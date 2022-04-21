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В Харькове вражеский снаряд попал в автомобиль: двое погибших

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Харьков, Четверг 21 апреля 2022 20:50
В Харькове вражеский снаряд попал в автомобиль: двое погибших Последствия обстрелов в Харькове (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Во время обстрела Киевского района Харькова российский снаряд попал в легковой автомобиль. В результате погибли двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В Центре экстренной медпомощи региону рассказали, что снаряд попал в моторный отсек легковушки "Лада".

Отмечается, что автомобиль с людьми сгорел дотла.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов российских оккупационных ранены пять человек.

Напомним, война РФ против Украины длится 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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