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В Харькове провели большие учения для гражданского населения

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Харьков, Суббота 19 февраля 2022 20:11
В Харькове провели большие учения для гражданского населения Фото: в Харькове провели большой семинар для гражданского населения (пресс-служба Нацкорпусу)
Автор: Артем Горовенко

В Харькове состоялся большой семинар по основам гражданской обороны под лозунгом "Не паникуй! Готовься!". На обучение пришло около 800 участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальный корпус".

Программа учений содержит занятия по тактике, первой медицинской помощи, обращения с оружием, минно-саперного дела, картографии и тому подобное.

Как известно, подобные выходки произошли в Черкассах, Львове, Чернигове, Полтаве и других городах.

В Харькове провели большие учения для гражданского населения

Также Нацкорпус анонсировал несколько тренировок на воскресенье 20 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что обострение на Донбассе продолжается третий день, под обстрелами оккупантов десятки населенных пунктов. Боевики проводят эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию, а также объявили мобилизацию.

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