В Харькове провели большие учения для гражданского населения
В Харькове состоялся большой семинар по основам гражданской обороны под лозунгом "Не паникуй! Готовься!". На обучение пришло около 800 участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальный корпус".
Программа учений содержит занятия по тактике, первой медицинской помощи, обращения с оружием, минно-саперного дела, картографии и тому подобное.
Как известно, подобные выходки произошли в Черкассах, Львове, Чернигове, Полтаве и других городах.
Также Нацкорпус анонсировал несколько тренировок на воскресенье 20 февраля.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что обострение на Донбассе продолжается третий день, под обстрелами оккупантов десятки населенных пунктов. Боевики проводят эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию, а также объявили мобилизацию.