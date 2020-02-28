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В Харькове открыт второй в Украине Центр обучения и развития под брендом РГК

Новости » Энергетика     28.02.2020 - 14:17
В Харькове открыт второй в Украине Центр обучения и развития под брендом РГК
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Первый ЦНР открылся в Ивано-Франковске в 2019 году

На базе АО "Харьковгоргаз" 27 февраля открыт инновационный Центр обучения и развития РГК. В ЦНР учиться газовики со всей Украины и студенты, используя самую современную технику и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Центр обучения и развития "Харьковгоргаз" под брендом РГК стал вторым в Украине, первый открылся в Ивано-Франковске в 2019 году. В пресс-службе отметили, что в Центре сочетаются современные учебные технологии, оборудование и продуманный дизайн. Ежемесячно обучение в ЦНР будут проходить около 200 человек.

"Основу любой организации составляет кадровый потенциал. От квалификации персонала, его эффективного использования зависит результат деятельности организации. Наша цель - создать современное инновационное пространство для обучения, как можно большего количества рабочего и инженерно-технического персонала в новом формате обучения. Такое особое внимание к кадровому потенциалу компании безусловно отразится на его квалификации, а значит улучшит качество обслуживания клиентов, повысит значимость профессии газовика и увеличит приток новых специалистов", - отмечает Елена Гетманова, начальник управления по персоналу АО "Харьковгоргаз.

По словам пресс-службы, современный подход к учебному пространства позволяет проводить одновременно теоретические и практические обучения.

"Центр разделен на две отдельные зоны. Зона теории рассчитана на размещение 28 слушателей. Большой сенсорный монитор, удобные кресла, оборудована зона отдыха, просторное помещение и продуманный дизайн способствуют усвоению знаний. В практическом зале представлено около 200 единиц современного газового оборудования и инструментов. Все они действующие, что особенно актуально. Оборудование центра обучения будет постоянно обновляться, что позволит специалистам газовой сферы идти в ногу со временем", - говорится в сообщении.

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