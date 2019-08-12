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В Харькове врач торговал рецептами на наркотики

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 16:20
В Харькове врач торговал рецептами на наркотики
Фото: задержание врача (khar.gp.gov.ua)

За один незаконный рецепт врач получал в среднем 400-500 гривен

В Харькове обвиняют врача-нарколога в торговле рецептами на наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную прокуратуру.

Сообщается, что прокуратура направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении заведующего структурного подразделения одного из частных медицинских центров.

"В течение февраля-марта этого года медработник незаконно выдавал рецептурные бланки лицам, которые не имели оснований на получение наркотических лекарств. При этом врач осмотр таких пациентов не проводил и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты", - говорится в сообщении. 

Также за один незаконный рецепт врач получал в среднем 400-500 гривен. В целом правоохранители задокументировали 101 "cделку".

34-летнему врачу-наркологу инкриминируется торговля рецептами на специальные (наркотические) лекарственные средства (ч. 1, 2 ст. 319 Уголовного кодекса Украины).

Незаконный "бизнес" медработника разоблачили в конце марта этого года. Во время обысков на его рабочем месте обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки, копии уже выданных рецептов, которые подтверждают незаконную деятельность врача.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Фото: изъятые рецепты (khar.gp.gov.ua)

Напомним, главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области задержали за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств.

Как сообщает РБК-Украина, во Франции врача-анестезиолога Фредерика Пеше подозревают в намеренном отравлении 17 человек. Его обвиняют в том, что он намеренно вмешивался в процедуру анестезии своих коллег, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и потом спасти пациента. Ему грозит пожизненное заключение.

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