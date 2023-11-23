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ХАМАС завтра звільнить 13 заручників у рамках угоди з Ізраїлем

Четвер 23 листопада 2023 16:52
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ХАМАС завтра звільнить 13 заручників у рамках угоди з Ізраїлем Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності завтра, 24 листопада, о 7 годині ранку. При цьому звільнення заручників відбудеться о 16 годині.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Він зазначив, що перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена завтра о 16:00.

За словами аль-Ансарі, Доха отримала список імен цивільних осіб, яких терористичне угруповання ХАМАС звільнить у перший день дії угоди, принаймні з чотирьох груп.

Відповідаючи на запитання про заручників з інших країн, він сказав, що спочатку "пріоритетом було звільнення жінок і дітей", і сказав про "розширення паузи за рахунок формули звільнення більшої кількості заручників".

За його словами, мета полягає в тому, щоб пауза в бойових діях закінчилася "тривалим перемир'ям".

Угода про звільнення заручників

Ізраїль розробив угоду про звільнення заручників, що складається із п'яти етапів.

Напередодні Кабмін Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення близько 50 заручників. Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

При цьому президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Єрусалим переживає "критичний годинник" перед запланованим звільненням заручників.

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