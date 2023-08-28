В ГУР розповіли про можливу тактику ударів РФ по Україні восени

Ворог зараз вивчає енергетичні об'єкти України, шукає їхні вразливі місця та розташування систем ППО. Росіяни будуть все це аналізувати, щоби вибрати оптимальні маршрути для пусків.

За його словами, тактика та підхід потенційних ударів Росії восени буде залежати від того, наскільки методично правильно вона визначить критичні для нас об'єкти. Це може бути і 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити. І масований удар різними видами озброєння - безпілотниками і ракетами.

"Проте таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно - найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік", - сказав представник воєнної розвідки.

Своєю чергою, за його словами, у розвідці, зі свого боку, робитимуть все, щоб захистити об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань.

Детальніше про те, чого чекати від Росії восени, читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".