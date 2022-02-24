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Грымчаку объявлен приговор: годы тюрьмы и конфискация имущества

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 00:35
Грымчаку объявлен приговор: годы тюрьмы и конфискация имущества Фото: Юрий Грымчак, экс-зам министра по вопросам временно оккупированных территорий (Александра Косарева / POOL / УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку объявлен приговор 23 февраля. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

23 февраля коллегией судей Высшего антикоррупционного суда объявлен обвинительный приговор бывшему заместителю министра Грымчаку.

"Суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд изменил Грымчаку меру пресечения по содержанию под стражей до вступления приговора в законную силу. Его взяли под стражу сразу в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании с Грымчака почти 980 тыс. гривен имущественного ущерба и дополнительно взыскано еще 200 тыс. гривен судебных издержек.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что раньше Грымчаку продлевали домашний арест. До заседания суда ему запрещали покидать жилье.

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Юрий Грымчак
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