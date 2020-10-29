Грузооборот Николаевского морпорта за 9 месяцев снизился на 9,4%

Фото: порт в Николаеве (portnikolaev.com)

Порт по-прежнему сокращает перевалку экспорта и импорта

Объем грузооборота Николаевского морского порта (Украина) в январе-сентябре 2020 года составил 21,64 млн тонн, что на 9,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов снизилась на 12,6% - до 16,28 млн тонн, импортных - на 1,9%, до 4,42 млн тонн. Переработка каботажных грузов увеличилась на 11,2% - до 810,3 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов составила 123,5 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 27,3% - до 2,46 млн тонн, обработка сыпучих грузов сократилась на 14,3% - до 16,62 млн тонн, перевалка тарно-штучных грузов выросла на 0,7% - до 2,55 млн тонн.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают ООО "Днепро-Бугский морской терминал", ООО "Стивидорная компания "Никмет-термина", ПАО "ГПЗКУ "Николаевский портовый элеватор", ООО "Стивидорная инвестиционная компания", ООО "Новая европейская компания", ООО "Гринтур-ЭКС", ООО "Эвери", ООО "Миконт", ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" и другие портовые операторы.

Напомним, в начале сентября Антимонопольный комитет дал разрешение голландской компании Renaisco B.V. приобрести более 50% доли в уставном капитале терминала "Эвери" в морском порту Николаева.

Renaisco B.V. является дочерним предприятием швейцарской сырьевой группы Glencore International. "Эвери" входит в состав группы компаний OREXIM, конечным бенефициаром которой является народный депутат Верховной рады восьмого созыва, бизнесмен Борис Козырь.

РБК-Украина обращалось к Glencore с запросом относительно того, вели ли представители компании переговоры непосредственно с Борисом Козырем и кто принимал участие в подписании соглашения, однако в компании информационный запрос оставили без ответа.