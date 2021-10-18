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Грузия и США подписали меморандум о военном партнерстве

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Тбилиси, Понедельник 18 октября 2021 23:31
Грузия и США подписали меморандум о военном партнерстве Фото: глава Пентагона США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Грузия и США подписали меморандум о военном партнерстве. Документ подписали министр обороны США Ллойд Остин и глава грузинского оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Документ отражает долгосрочную политику США по оказанию помощи Грузии, том числе в улучшении её обороноспособности, сдерживании агрессии извне и продвижении страны на пути евроатлантической интеграции.

"Эта инициатива станет центральным элементом сотрудничества между Министерством обороны США, с одной стороны, и Министерством обороны Грузии, и Силами обороны Грузии, с другой. Это знаменует собой действительно новый захватывающий этап в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. Усиливайте способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания и защиты. Мы также будем поддерживать возможность взаимодействия Грузии с НАТО", - заявил Ллойд Остин.

Глава Пентагона также сообщил о "непоколебимой поддержке" территориальной целостности Грузии со стороны Соединенных Штатов и призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании соглашения о прекращении огня в 2008 году, после российско-грузинской войны. В частности, данное соглашение подразумевает отвод российских войск на довоенные позиции и обеспечение доступа международных организаций в оккупированные регионы Грузии.

Что касается сроков вступления Грузии в НАТО, Ллойд Остин заявил, что "Грузия продолжает добиваться прогресса в области военной реформы", и что в рамках новой инициативы по усилению обороноспособности Грузии в данном направлении появятся "дополнительные возможности".

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