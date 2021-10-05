В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Фото: в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 (Getty Images)
Сегодня, 5 октября на юге Грузии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Известно, что землетрясение было зафиксировано в 12:07 по тбилисскому времени (по киевскому в 11:07) в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), в 7 километрах от села Самеба.
По информации специалистов, гипоцентр толчков находился на глубине 11 километров.
Вместе с тем информации о разрушениях пока не поступало.