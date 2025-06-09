Група "Гюрза" отримала чергову автівку від волонтерів "Української команди", - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

"Українська команда" передала ще одну автівку на передову - бійцям групи "Гюрза". Це герої-розвідники, які першими бачать ворога. Вони звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що автівка потрібна бійцям для виконання бойових завдань.

"Успішні удари наших вглиб ворога піднімають настрій та роблять Перемогу відчутною. Разом з цим дуже важливо підтримувати наших бійців, які бʼються з ворогом на передовій та щодня мінусують орків. Впевнений, що ця швидка та надійна автівка допоможе їм краще виконувати завдання і повертатись живими", - сказав керівник "Української команди".

Бійці "Гюрзи" подякували волонтерам "Української команди" за постійну підтримку.

"Вкотре дякуємо "Українській команді" та нашому другу Артуру Палатному за допомогу. За черговий автомобіль. А наше завдання - щоб він використовувався за призначенням і щоб орків ставало все менше і менше", - наголосили бійці.