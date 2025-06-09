Група "Гюрза" отримала чергову автівку від волонтерів "Української команди", - Палатний
Волонтери "Української команди" передали черговий позашляховик бійцям групи "Гюрза". Його відправили на Запорізький напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
"Українська команда" передала ще одну автівку на передову - бійцям групи "Гюрза". Це герої-розвідники, які першими бачать ворога. Вони звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку", - написав Артур Палатний.
Він зазначив, що автівка потрібна бійцям для виконання бойових завдань.
"Успішні удари наших вглиб ворога піднімають настрій та роблять Перемогу відчутною. Разом з цим дуже важливо підтримувати наших бійців, які бʼються з ворогом на передовій та щодня мінусують орків. Впевнений, що ця швидка та надійна автівка допоможе їм краще виконувати завдання і повертатись живими", - сказав керівник "Української команди".
Бійці "Гюрзи" подякували волонтерам "Української команди" за постійну підтримку.
"Вкотре дякуємо "Українській команді" та нашому другу Артуру Палатному за допомогу. За черговий автомобіль. А наше завдання - щоб він використовувався за призначенням і щоб орків ставало все менше і менше", - наголосили бійці.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 80 автомобілів, 3 тисячі дронів та багато іншого спорядження майже на пів мільярда гривень.
Зокрема, волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Тоді автівку отримали бійці 112 бригади, які боронять Запорізький напрямок.
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