После громкого скандала министр здоровья Великобритании ушел в отставку

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с помощницей и нарушения социальной дистанции. При этом он заявил, что ему нужно больше времени проводить с семьей.

Об отставке он заявил в видеообращении в Twitter.

В официальном письме на имя премьер-министра бывший глава минздрава заявляет, что в данный момент ему нужно уделить больше времени семье и детям.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава... Я должен уйти в отставку…Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это", - сказал Хэнкок.

В пятницу газета Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый Хэнкок и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания минздрава

Скандал вызвал тот факт, что Хэнкок ранее нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее в состав совета минздрава.

Министр после критики быстро принес извинения, но попросил прощения только за нарушение социальной дистанции.