Громади повинні мати кошти на відновлення, це сприятиме поверненню людей з-за кордону, - Слобожан

Щоб повернути українців з-за кордону після війни, потрібно створити комфортні умови проживання на рівні громад. Тому важливо не перешкоджати муніципалітетам залучати кошти європейських та американських партнерів, а також не вилучати кошти з місцевих бюджетів.

"Весною правління Асоціації міст України прийняло концепцію відновлення місцевого самоврядування. Ключове питання – повернення людей в українські громади. До її розробки були залучені міжнародні партнери. Перше завдання – створити комфортні умови проживання. Якщо безпечно, відновлена інфраструктура, є робочі місця, працює система освіти, на 70-80% це переконує людей повертатися", - упевнений Олександр Слобожан.

Він зазначив, що в керівництві Ради Європи дали чітко зрозуміти, що документ має бути прийнятий, інакше всі розмови про повернення українців залишаться тільки розмовами.

За словами виконавчого директора АМУ, створенням умов для повернення українців з-за кордону опікуються переважно самі громади. Допомога з центрального бюджету не перевищує 10%. З огляду на це західні партнери рекомендували, зокрема, не перешкоджати українським муніципалітетам залучати кошти європейських та американських партнерів.

"Ми намагаємося поєднати між собою український і європейський бізнес на взаємовигідних умовах. Маючи побратима в Європі, можна залучити фінансування. 95% з того, що зараз відбудовано, це допомога по цій лінії… Коли уряд заборонив депутатам місцевих рад виїжджати за кордон, у нас втричі одразу впала допомога з-за кордону. Тому що депутати місцевих рад їздили за кордон, привозили партнерів, які допомагали відбудовувати. А зараз це навантаження лежить виключно на мерах", - наголосив Слобожан.

Також серед рекомендацій західних партнерів - прозорий розподіл фінансів та підтримка муніципалітетів. Натомість український уряд уже 9 місяців не може розподілити майже мільярд євро, який ЄС виділив, щоб підтримати громади, які постраждали від російської агресії. Також проєктом держбюджету на 2025 рів передбачається вилучити у громад кошти на реверсну дотацію.

"У нас 190 територіальних громад мають таку дотацію, з них 150 – це маленькі міста, селища і села, для яких це надзвичайно великі кошти, які нічим буде компенсувати. Ключове зараз – прийняти державний бюджет на 2025 рік, який би не позбавляв місцеве самоврядування фінансових ресурсів. Тоді у нього будуть можливості і стимули створювати і робочі місця, і відбудовувати інфраструктуру. Це прості речі, які не потребують жодної копійки з державного бюджету: розблокувати рахунки, списати заборгованість і залишити норми бюджетного кодексу такими, якими вони є зараз", - наголосив Олександр Слобожан.

Він також додав, що на початку повномасштабного вторгнення центральна влада набагато більше прислухалася до місцевої, яка фактично прийняла на себе величезний удар. А потім, за словами виконавчого директора АМУ, «почались політичні ігрища».