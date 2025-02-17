Грип у Києві набирає обертів: зростає кількість хворих та госпіталізацій

У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Протягом сьомого тижня 2025 року в Києві зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, наразі рівень захворюваності на 1,5 рази нижчий за епідемічний поріг і становить 515,7. Проте загальна кількість випадків зросла на 7,7% порівняно з попереднім тижнем.

Серед дітей зафіксовано 9 688 випадків (зростання на 2,3%), а серед дорослих - 5537 (зростання на 18,7%). Діти становлять 63,3% від усіх хворих, тоді як на минулому тижні цей показник був 67%. Водночас захворюваність серед школярів знизилася на 14,4% - зафіксовано 4955 випадків.

За тиждень госпіталізували 324 особи, з яких 228 - діти. COVID-19 діагностували у 27 людей, зокрема 6 дітей до 17 років. До лікарень потрапили 4 дорослих, проте у відділенні інтенсивної терапії хворих на коронавірус не було. Медики нагадують, що найкращим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.